السودان يتدخل لحل أزمة الحكومة الأثيوبية

الشارقة - اميمة ياسر - بدأ السودان خطوات جدية للوساطة بين الحكومة الأثيوبية وجبهة تحرير تيجراي وسط تأييد من أطراف دولية، حسبما ذكرت "سودان تربيون".

وقالت "سودان تربيون" إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يحضر لعقد اجتماع لدول "إيجاد" حول النزاع في تيجراي وأن الولايات المتحدة ترغب في الحصول على موافقة إثيوبيا بوصول المساعدات الإنسانية من السودان.

وكان حمدوك، بحث مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مختلف الأوضاع الإقليمية، خاصة التطورات الأخيرة في إثيوبيا.

ذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء، أن حمدوك تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي، اتفقا خلاله على أهمية تشجيع جميع الأطراف الإثيوبية على التوصل لوقف شامل لإطلاق النار، والدخول في عملية حوار سياسي شامل بهدف الحفاظ على وحدة واستقرار الدولة الإثيوبية، مع أولوية ضمان وصول المساعدات الإنسانية للسكان في مناطق النزاع وبصورة عاجلة.

وناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبُل تعزيزها، ودعم مسار الانتقال الديمقراطي بالسودان.