مصر وإيطاليا تطالبان بسرعة خروج المرتزقة من ليبيا

محمد الفلاح - الأربعاء 4 أغسطس 2021

طالبت مصر وإيطاليا، الأربعاء، بضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، ورحبتا بفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراته.



جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري سامح شكري، من نظيره الإيطالي لويجي دي مايو.

وبحث الجانبان، خلال الاتصال، عددا من القضايا الإقليمية، لاسيما تطورات الأوضاع في ليبيا وتونس.

وأطلع الوزير الإيطالي على مجمل نتائج زيارته الأخيرة إلي ليبيا ولقاءاته مع مختلف الأطراف هناك.

ومن جانبه، أكد شكري على أهمية الوفاء بخارطة الطريق المُعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن 2570 بشأن عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وتطرق اللقاء إلى تطورات المشهد التونسي، حيث أكد الوزير شكري على أهمية دعم الاستقرار والتطلعات المشروعة للشعب هناك.

وشدد على تضامُن مصر مع كل الإجراءات المُتخَذة من قِبَل الرئيس قيس سعي٘د بغية الاستجابة لآمال الشعب التونسي الشقيق في إطار تحقيق إرادته الحرة، وبما يصون مؤسسات الدولة وتجاوُز الظرف الدقيق الحالي.