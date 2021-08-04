الليبيون يواصلون التسجيل في كشوف الناخبين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل الليبيون التأكيد على أحقيتهم في المشاركة بالاستحقاق الانتخابي المقبل، بتسجيل أسمائهم في سجلات الناخبين.

وقالت مفوضية الانتخابات في ليبيا، على موقعها في "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، إن عدد المسجلين الجدد بلغ 388 ألفا و930 شخصا سجلوا بمنظومة تسجيل الناخبين.

وبصفة عامة، يحق لمليونين و729 ألفا و6 أشخاص الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الدستورية، لكن القانون الليبي يتطلب التسجيل المسبق في سجلات الناخبين قبل كل اقتراع.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السائح عن تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين لمدة أسبوعين إضافيين، حتى يوم الـ17 من الشهر الجاري.



وأوضح أن هذا التمديد جاء استجابة لمطالبات تيارات الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني لإتاحة الفرصة لمن لم يسجل أو يرغب في تغيير مركز انتخابه السابق، وأيضا لما شهدته عملية التسجيل من إقبال كبير وصل إلى أكثر من (30) ألف مسجل في اليوم.





كما نوه إلى جملة من الإجراءات اتخذتها المفوضية للتخفيف من حدة الضغط على مركز الدعم والمساعدة بما يتيح الاستجابة لأكبر عدد من المكالمات وخاصة المتعلقة بعملية فك الارتباط.



التسجيل بالخارج



كما أعلن السايح في كلمته في المؤتمر الصحفي، الإثنين، عن انطلاق منظومة التسجيل بالخارج يوم 18 أغسطس آب المقبل، وسوف تستمر 30 يوما تنتهي يوم الأربعاء 15 سبتمبر أيلول، عبر رابط مخصص للتسجيل على موقع المفوضية في شبكة المعلومات الدولية، على أن تجرى الانتخابات في ديسمبر كانون أول المقبل.

يأتي ذلك، فيما علق مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، جلسة مناقشة قانون انتخاب رئيس البلاد الجديد، إلى جلسة يوم الإثنين المقبل.



وبالتزامن مع ذلك، اختتمت لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، أمس الإثنين، مداولاتها بشأن مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات دون التوصل إلى حل وسط بشأن مقترح توفيقي واحد، وفق ما أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زنينيغا، الثلاثاء.

وأكدت البعثة فشل أعضاء اللجنة في التوصل إلى حل وسط، مشيرة إلى أنهم طلبوا إحالة أربعة مقترحات إلى الجلسة العامة المرتقبة لملتقى الحوار السياسي، للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها.