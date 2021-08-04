شكرا لقرائتكم خبر السيسي: أيادي مصر ممدودة لدعم لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس على أن أيادي مصر ممدودة إلى المجتمع الدولي للتكاتف وتسخير كافة الإمكانات لدعم لبنان، وبناء مستقبل أفضل لشعبه.

وقال السيسي «إن لبنان الذي كان دائما منارة للثقافة والفن والفكر، ورافدا مهما من روافد الإبداع العربي، ما زال قادرا بعزيمة أبنائه على النهوض من الكبوة الحالية، والعودة مجددا ليكون مزدهرا وفريدا كما نحب أن نراه».

جاء ذلك خلال مشاركة السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني والذي يعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.