السيسي: أيادي مصر ممدودة لدعم لبنان

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وقال السيسي «إن لبنان الذي كان دائما منارة للثقافة والفن والفكر، ورافدا مهما من روافد الإبداع العربي، ما زال قادرا بعزيمة أبنائه على النهوض من الكبوة الحالية، والعودة مجددا ليكون مزدهرا وفريدا كما نحب أن نراه».
جاء ذلك خلال مشاركة السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني والذي يعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
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