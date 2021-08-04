اخبار العالم

السيسي: أيادي مصر ممدودة لدعم لبنان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر السيسي: أيادي مصر ممدودة لدعم لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس على أن أيادي مصر ممدودة إلى المجتمع الدولي للتكاتف وتسخير كافة الإمكانات لدعم لبنان، وبناء مستقبل أفضل لشعبه.

وقال السيسي «إن لبنان الذي كان دائما منارة للثقافة والفن والفكر، ورافدا مهما من روافد الإبداع العربي، ما زال قادرا بعزيمة أبنائه على النهوض من الكبوة الحالية، والعودة مجددا ليكون مزدهرا وفريدا كما نحب أن نراه».

جاء ذلك خلال مشاركة السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني والذي يعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: أيادي مصر ممدودة لدعم لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا