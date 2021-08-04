30 ألف مستفيد من الخدمات الطبية السعودية بمأرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم مستشفى كرى العام بمحافظة مأرب خدماته الطبية المتنوعة للمرضى والمصابين اليمنيين خلال يونيو الماضي لـ30,498 مستفيدا، وذلك بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ221 مستفيدا خلال المدة من 8 حتى 14 يوليو الماضي، فيما قدمت العيادات المتنقلة في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ141 مستفيدا في الفترة نفسها.



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