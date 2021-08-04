7 دول ترفض مراقبة إسرائيل للاتحاد الأفريقي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترضت سبع مندوبيات دائمة لدى الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أمس، على منح مفوضية الاتحاد للمحتل الإسرائيلي صفة عضو مراقب لدى الهيئة الأفريقية، حيث قدمت سفاراتها مذكرة للاتحاد بهذا الخصوص.

وأرسلت سفارات الدول السبع بقيادة مصر والجزائر مذكرات لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، قالوا فيها «نود إخطار المفوضية برفضنا للخطوة التي أقدم عليها رئيسها، بشأن مسألة سياسية حساسة، وهي منح المحتل الإسرائيلي صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي».

وقالت الدول السبع في مذكرتها «منذ زمن طويل ومقررات الاتحاد الأفريقي واضحة، وتعبر عن موقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، والمدين لممارسات المحتل الإسرائيلي بكافة أشكالها في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تتعارض مع المصلحة العليا للاتحاد وقيمه ومثله ومقرراته».

وأعربت السفارات المذكورة عن «تأسفها» كون رئيس المفوضية «لم ينظر في الطلب الإسرائيلي على نحو ما سار عليه سابقوه، والذي يتماشى وفقا للمبادئ والأهداف الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والمقررات الصادرة عن أجهزة الاتحاد المختلفة، وهو ما يمثل -حسب المذكرة- «تجاوزا إجرائيا وسياسيا غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التقديرية».

