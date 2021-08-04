شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى لبنانى: سعداء لعودة مصر بقوة للعالم العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى والمحلل السياسي اللبناني، سمير عطا الله، إن الجميع فى لبنان سعداء بأن مصر عادت بقوة للعالم العربي، مضيفا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى مع الإعلامي أحمد موسى، أن الجميع فى لبنان حتى اليوم يبحث عن المتسبب فى انفجار مرفأ بيروت، وأن الشارع اللبنانى يتألم لما حدث حتى اليوم، وأن البحث عن المتسبب فى الانفجار أمر صعب، وتساءل: "من أين نطلب العدالة والدولة متهمة فى أزمة مرفأ لبنان؟.

وأشار إلى أن الدولة اللبنانية ضعيفة ولا نتوقع منها الكثير، والدولة مسؤولة عن انفجار بيروت، وأن الرئيس اللبنانى من المؤكد أنه غير مسئول عن التفجير، وأنه أعلن الاستعداد للشهادة، أمام المحقق فى القضية، معلقًا: "موقف الدولة اللبنانية حول انفجار مرفأ لبنان كارثي وأكثر من 70 ألف موظف خسروا وظائفهم.

ولفت إلى أن التفجير الذى حدث كان صعبًا للغاية، وأصوات الاحتجاجات فى لبنان وصلت إلى المحيط الهندي، وكشف أن هناك مشكلات كثيرة تواجه المواطنين فى لبنان، فهناك مشكلات اقتصادية وأمنية كثيرة، مؤكدا أن الطبقة السياسية فى لبنان تتحدث عن ما حدث فيها من مشكلات وأزمات كأنه شاي أو آيس كريم.