فوتشي: الولايات المتحدة ستسجل 200 ألف إصابة بكورونا يوميًا في الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ)

حذر كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض أنتوني فوتشي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة قد تسجل ما يصل إلى 200 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا يوميًا في الخريف المقبل.

وقال فوتشي - في تصريح أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "قبل شهرين فقط، كان لدينا حوالي 10 آلاف حالة في اليوم، أعتقد أنه من المحتمل أن ينتهي بنا الأمر بتسجيل ما بين 100 و200 ألف حالة في الخريف.. ما نراه حول هذه الزيادة في إمكانية الانتقال، يرجع إلى أن لدينا حوالي 93 مليون شخص في هذا البلد مؤهلون للتطعيم ولم يتم تطعيمهم - لذا لدينا مجموعة كبيرة من الأشخاص المعرضين للخطر".

وعبر خبير الأمراض المعدية، عن قلقه من أن العدد الكبير من الأشخاص غير المطعمين قد يؤدي إلى ظهور سلالة أقوى يمكنها مكافحة اللقاحات التي تم إعطاؤها.