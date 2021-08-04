ظهرت معه بتمثال التتويج.. فيديو توضيحي بمتحف شرم الشيخ لتقدير الملكة موت نجمت لزوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

قام فريق من شباب محافظة جنوب سيناء، بعمل فيديو مصغر يوضح اعتزاز الملكة موت نجمت، بزوجها الجنرال العسكري حورمحب، وذكر أعماله بعدة لغات، تفعيلًا لورشة لعب الأدوار التي أطلقها متحف شرم الشيخ، تحت إشراف مروة عبدالواحد، منسق الفريق، وبرعاية الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء.

قال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن إدارة المتحف حرصت على إخراج الفيديو انطلاقًا من تقدير هذه الملكة لزوجها القائد العظيم حورمحب، وجرى إخراج الفيديو بشكل ابتكاري يتماشى مع القرن الواحد والعشرين وعام ٢٠٢١، بهدف توضيح الجوانب الإيجابية للحياة الأسرية المصرية منذ القدم.

وأوضح مدير المتحف في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن الملك حورمحب، كان القائد العام لجيش الملك إخناتون، وأخر ملوك الأسرة المصرية الثامنة عشر في مصر القديمة، واسمه الكامل حور إم حب مري آمون، وظهرت الملكة موت نجمت زوجته على الكثير من آثار تلك الفترة، ومن أهم هذه الآثار تمثال التتويج الأشهر لزوجها العسكري الملك حور محب، الذي تظهر فيه معه، وقد عثر على هذا التمثال في معبد الكرنك.

وأشار إلى أن الفيديو أظهر الملكة موت نجمت بشكلها العصري الجديد.