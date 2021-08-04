تعرف على النظام الإلكتروني الموحد لقبول الطلاب الجامعات الخاصة والأهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبوالمجد:

قال الدكتور محمد حلمي الغر أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إن وزارة التعليم العالي أعلنت بدء تسجيل اختبارات القدرات في الفترة من 7 إلى 19 أغسطس القادم، مشيرًا إلى أنه عندما يتم فتح الموقع الخاص بالتنسيق الإلكتروني فأن الطالب يقوم بالدخول عليه وتسجيل بياناته كاملة والتحقق منها من واقع التسجيل الموجود لدى الوزارة من نتائج الثانوية العامة والدبلومة.

وأضاف "الغر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أن الطالب يظهر له استمارة رغبات موجود بها 25 رغبة ويقوم الطالب بتسجيل رغباته بحسبما يريد ما بين الجامعات الخاصة والأهلية، موضحًا أنه يتم إعطاء الطالب الفرصة لمدة 3 أيام يمكنه تغيير رغباته فيها لمدة 3 أيام كما يريد.

وتابع: "بعد انتهاء الـ 72 ساعة يتم إغلاق التنسيق، وبعد يومين أو 3 أيام يقوم النظام بتوزيع الطلاب على الكليات الشاغرة طبقًا لأولوية المجموع، ثم يتم الإعلان عن التوزيع لكل طالب عبر بطاقة الترشيح التي تصل إليه على البريد الإلكتروني الخاص بالطالب".

وأردف، أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أن الاختبارات المطلوبة في أي كلية أو جامعة، هي اختبارات القدرات ولها علاقة بكليات معينة تحتاج لبعض القدرات الخاصة مثل كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية وبعض التخصصات في كليات الهندسة وكليات التمريض، موضحًا: "الطالب بيدخل يعمل الاختبارات والجامعة تخطر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بعدد الناجحين في الاختبارات وبناءًا عليه يتم اختيار أعلى طلاب ناجحين من حيث المجموع".

وأكد:"أنه لم يتم تحديد موعد بدء التسجيل في النظام الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية".