محافظ دمياط تتابع إجراءات نقل موقفي "المنصورة والمنزلة" إلى عزب النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إجراءات نقل موقفي سيارات الأجرة لخطي "دمياط - المنصورة شرق"، و"دمياط - المنزلة"، إلى موقف عزب النهضة المُنشأ حديثًا على مساحة فدان واحد.

وتفقدت المحافظ موقف عزب النهضة، للتأكد من جاهزيته وتشغيل منظومة المراقبة به، وأيضًا انتظام دخول سيارات الأجرة به.

كما تابعت إجراءات نقل سيارات الأجرة بخط "باب الحرس/ الشعراء /البنزينة"، بالمنطقة التي جرى تجهيزها أسفل كوبري عزب النهضة، ووجهت بسرعة الانتهاء من كافة الخطوات المُتعلقة بتلك الخطة.