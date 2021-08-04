وثمّن البيان الختامي للملتقى دور السعودية في تعزيز التعايش السلمي، وأكد المؤتمر على مواجهة التطرف الديني بمصادره كافة، إضافة إلى تعزيز محاربة الطائفية الدينية، كما اتخذ المجتمعون عدة قرارات، منها إنشاء لجنة تنسيقية تجمع المرجعيات العراقية، وإنشاء هيئة للتواصل الحضاري بين المذاهب والأديان.
أهم نقاط البيان الختامي
* ضرورة تفعيل وثيقة مكة المكرمة.
* إنشاء لجنة تنسيقية مشتركة تجمع المرجعيات العراقية لمتابعة مبادرات الملتقى.
*إنشاء هيئة للتواصل الحضاري بين المذاهب والأديان.
* ترشيد الفتاوى الدينية بما يحافظ على المشتركات الإسلامية والإنسانية.
أبرز قمم مكة
2007: اتفاق مكة بين حماس وفتح
2018: قمة دعم الأردن للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية
2019:
- القمة العربية: بحثت التدخل الإيراني في المنطقة والقضية الفلسطينية
- القمة الخليجية الاستثنائية: بحثت العمليات الإرهابية لميليشيا الحوثي
- القمة الإسلامية: مركزية قضية فلسطين وقوة وتماسك مجلس التعاون
2021:
يونيو: قمة للمصالحة بين باكستان وأفغانستان
أغسطس: قمة المرجعيات العراقية
كانت هذه تفاصيل خبر ملتقى مكة .. هيئة للتواصل بين المذاهب والأديان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.