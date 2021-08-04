ملتقى مكة .. هيئة للتواصل بين المذاهب والأديان

اختتمت أعمال ملتقى المرجعيات الدينية العراقية في مكة المكرمة، أمس الأربعاء، بحضور كبار فقهاء السنة والشيعة، تحت تنظيم رابطة العالم الإسلامي.

وثمّن البيان الختامي للملتقى دور السعودية في تعزيز التعايش السلمي، وأكد المؤتمر على مواجهة التطرف الديني بمصادره كافة، إضافة إلى تعزيز محاربة الطائفية الدينية، كما اتخذ المجتمعون عدة قرارات، منها إنشاء لجنة تنسيقية تجمع المرجعيات العراقية، وإنشاء هيئة للتواصل الحضاري بين المذاهب والأديان.

أهم نقاط البيان الختامي

* ضرورة تفعيل وثيقة مكة المكرمة.

* إنشاء لجنة تنسيقية مشتركة تجمع المرجعيات العراقية لمتابعة مبادرات الملتقى.

*إنشاء هيئة للتواصل الحضاري بين المذاهب والأديان.

* ترشيد الفتاوى الدينية بما يحافظ على المشتركات الإسلامية والإنسانية.

أبرز قمم مكة

2007: اتفاق مكة بين حماس وفتح

2018: قمة دعم الأردن للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية

2019:

- القمة العربية: بحثت التدخل الإيراني في المنطقة والقضية الفلسطينية

- القمة الخليجية الاستثنائية: بحثت العمليات الإرهابية لميليشيا الحوثي

- القمة الإسلامية: مركزية قضية فلسطين وقوة وتماسك مجلس التعاون

2021:

يونيو: قمة للمصالحة بين باكستان وأفغانستان

أغسطس: قمة المرجعيات العراقية