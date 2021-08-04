تهديد مقر الحكومة الأوكرانية بالتفجير

هدد رجل، لم تحدد هويته، بتفجير قنبلة يدوية في مقر الحكومة الأوكرانية، قبل ساعات على انعقاد اجتماع لمجلس الوزراء، حسب ما قالت الشرطة.

وأوضح الناطق باسم الشرطة، ارتيم شيفتشينكو: «لم يتضح بعد إن كانت القنبلة اليدوية حقيقية». في حين فرضت القوى الأمنية طوقا في الحي. وأظهر مقطع مصور، بثه أحد الشهود، رجلا عند مدخل المبنى يحمل شيئا في يده ويهدد بتفجيره، قائلا: «لن أخرج من هنا على قيد الحياة».