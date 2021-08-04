برهم يثمن دعم إسبانيا لمكافحة الإرهاب

وأكّد خلال استقباله سفير إسبانيا لدى العراق خوان خوسيه أسكوبار بمناسبة انتهاء مهام عمله، على ضرورة التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، المتمثلة في مكافحة الإرهاب والأزمة الصحية التي فرضتها كورونا.
وشدد على أهمية التكاتف ودعم استقرار المنطقة، وتخفيف التوترات التي تكتنفها، حسب بيان للرئاسة العراقية.
من جانبه، أكّد السفير الإسباني دعم بلاده لتوطيد العلاقات مع العراق، وتعزيز أطر التعاون بين البلدين في المجالات كافة.
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