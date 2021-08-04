إطلاق 3 صواريخ على إسرائيل

أطلقت ثلاثة صواريخ من لبنان الأربعاء، باتجاه شمال إسرائيل التي ردت مدفعيتها بضرب الأراضي اللبنانية، على ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وقال بيان الجيش إن «ثلاثة صواريخ أطلقت من لبنان على الأراضي الإسرائيلية، سقط اثنان في إسرائيل وواحد لم يتعد الحدود».

وأضاف «أطلقت القوات الإسرائيلية النار على الأراضي اللبنانية».

وسقطت الصواريخ بالقرب من بلدة كريات شمونة الشمالية، التي هرع سكانها إلى الملاجئ بعد دوي صفارات الإنذار.

ولم يعلن الجيش عن قيود على حركة السكان في المنطقة.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي كان ووزير الدفاع بيني جانتس في البرلمان «الكنيست» إلى أنه «تم إطلاعهما» على الأحداث وأن القيادة تتابع الأمر.

وكانت نيران المدفعية الإسرائيلية قد قصفت في 20 يوليو الماضي لبنان، ردا على هجمات صاروخية نفذت من أراضيه.