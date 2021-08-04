السعودية تؤكد المحافظة على مساهماتها المستمرة في إعادة إعمار لبنان وتنميته

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، تضامن المملكة العربية السعودية المستمر مع الشعب اللبناني في أوقات الأزمات والتحديات، ومحافظة المملكة على مساهماتها المستمرة في إعادة إعمار لبنان وتنميته.

وقال في كلمة خلال مؤتمر «دعم لبنان وشعبه» - الذي يعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمم المتحدة وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والمنظمات الدولية وممثلين عن المجتمع المدني، في ذكرى الانفجار المروّع الذي دمرّ مرفأ بيروت وأجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية بيروت في أغسطس العام الماضي.. إن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي استجابت لتقديم المساعدات الإنسانية للبنان بعد الانفجار المروع الذي وقع قبل عام تحديداً، في مرفأ بيروت، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يواصل تنفيذ برامجه في بيروت حتى يومنا هذا.

وأضاف أن لبنان يواجه صعوبات في تشكيل حكومة فاعلة، وأن إصرار «حزب الله» على فرض هيمنته على الدولة اللبنانية هو السبب الرئيس لمشاكل لبنان، وحث السياسيين اللبنانيين من جميع الأطراف لتأدية واجبهم الوطني لمواجهة هذا السلوك، تحقيقاً لإرادة الشعب اللبناني في مكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات اللازمة.

وجدد سموه تأكيد المملكة على أن أي مساعدة تقدم إلى الحكومة اللبنانية الحالية أو المستقبلية تعتمد على قيامها بإصلاحات جادة وملموسة، مع ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتجنب أي آلية تمكن الفاسدين من السيطرة على مصير لبنان.

وقال سمو الأمير فيصل بن فرحان:«يقلقنا أن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت لم تسفر بعد عن أي نتائج ملموسة».