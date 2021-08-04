"ارتفاع ألسنة اللهب وصل 40 متراً".. النيران تحاصر قرى باليونان والسكان يهربون

حاصرت النيران، بعد ظهر الأربعاء 4 أغسطس/آب 2021، ديراً وأكثر من عشر قرى في جزيرة إيفيا اليونانية على مسافة 200 كم من أثينا، وذلك في أعنف حرائق تجتاح اليونان وسط موجة حر شديد.



وكالة الأنباء الفرنسية ذكرت أن الحريق الذي تصاعدت نيرانه الهائلة من الغابة، بدا خارجاً عن السيطرة، بحسب رجال الإطفاء، وذلك بسبب وعورة المنطقة وعدم انقشاع الرؤية.



على أثر ذلك، تم إخلاء 12 قرية مهددة، غير أن ثلاثة رهبان رفضوا مغادرة دير القديس داود، الواقع على قمة جبل قرب روفييس في شمال الجزيرة.



أحد الرهبان قال في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء اليونانية: "يبلغ ارتفاع ألسنة النار ثلاثين إلى أربعين متراً وهي تحاصر الدير. إننا نختنق من كثافة الدخان"، فيما قال ضابط في الشرطة: "سنُجليهم بالقوة" في حال باتت حياتهم في خطر.



من جانبها، قالت وكالة رويترز، إن سائحين وسكاناً في جزيرة إيفا فروا إلى الساحل، استعداداً لإجلائهم بالقوارب، مع انتشار حرائق الغابات على نحو سريع في غابات الصنوبر.



مقاطع فيديو نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، أظهرت نيراناً ضخمة تشتعل في منطقة الغابات، وزاد من انتشارها تغيُّر اتجاه الرياح.



بالموازاة مع ذلك، أصيب ثلاثة رجال إطفاء بجروح طفيفة وهم يكافحون النيران، وأُرسلَ مئة رجل إطفاء تدعمهم مروحيتان وأربع طائرات قاذفة للمياه؛ لمكافحة الحريق، بحسب الدفاع المدني.



لكن نائب حاكم المنطقة ديميتريس فوردانوس، قال: "نحن غير قادرين على التدخل لا جواً ولا براً". وأضاف لصحيفة كاثيميريني اليومية: "هناك جبهتان رئيسيتان خارجتان عن السيطرة وعدة جبهات أخرى أصغر".



من جانبه، ندد رئيسا بلدتين بنقص الإمكانات، وقال رئيس بلدية ليمني، يورغوس تسابورنيوتيس: "نرجو من السلطات أن تعزز القوات الجوية والبرية؛ حتى لا تكون أرواح بشرية في خطر".



كذلك أعلن مساعد رئيس بلدية مانتوديو، أرغيريس لياسكوس، أنه "لم يتم نشر أي وسيلة جوية لإطفاء النيران"، مضيفاً عبر تلفزيون سكاي، أن "150 منزلاً على الأقل احترقت".



وصل عدد الحرائق المشتعلة في اليونان، اليوم الأربعاء، إلى نحو أربعين وسط موجة الحر الاستثنائية، حيث تخطت الحرارة أربعين درجة، بحسب ما أفاد به مساعد وزير الدفاع المدني نيكوس هاردالياس.



كانت فرق الإطفاء بصدد إخماد حريق اندلع الثلاثاء عند أبواب أثينا، بعد أن أتى على نحو 1250 هكتاراً من الأحراش عند أسفل جبل بارنيس، على مسافة 30 كم من العاصمة اليونانية، بحسب هاردالياس.



على المستوى الأوروبي، أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إرسال طائرات ومروحيات وفرق إطفاء إلى اليونان وإيطاليا وألبانيا ومقدونيا الشمالية؛ للمساعدة على مكافحة الحرائق.



أوضحت المفوضية في بيان، أن طائرتين من طراز كانادير قادمتين من فرنسا، توجهتا إلى المناطق التي تجتاحها الحرائق في إيطاليا.



يشار إلى أن حرائق ضخمة تشتعل أيضاً في تركيا المجاورة لليونان، ولا تزال فرق الإطفاء تكافح لإخماد الحرائق المستمرة منذ أيام.



المصدر: وكالات