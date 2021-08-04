قائد الجيش البريطاني: إيران ارتكبت خطأ كبيراً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أكد قائد القوات المسلحة البريطانية الجنرال نيك كارتر أن “ما نحتاج إلى القيام به بشكل أساسي، هو الرد على إيران لسلوكها المتهور للغاية”.

وقال الجنرال نيك كارتر: على المملكة المتحدة الرد على إيران لردعها عن تنفيذ المزيد من الهجمات في منطقة الخليج.

وتابع: “لقد ارتكبوا خطأً كبيراً في الهجوم الذي قاموا به ضد سفينة ميرسر ستريت الأسبوع الماضي لأنه بالطبع أدى ذلك إلى تدويل الحالة في الخليج إلى حد كبير.”

وأضاف: “في النهاية علينا أن نعيد الردع لأن مثل هذا السلوك هو الذي يؤدي إلى التصعيد، ويمكن أن يؤدي ذلك بسهولة إلى سوء التقدير وسيكون ذلك كارثيًا جدًا لجميع شعوب الخليج والمجتمع الدولي”.

وتتولى المملكة المتحدة زمام المبادرة في الرد الدولي على إيران ومن المقرر أن تثير القضية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة.

وجاءت تصريحات الجنرال كارتر في الوقت الذي اتُهم فيه خاطفون إيرانيون باحتجاز ناقلة نفط قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة في خليج عمان يوم الثلاثاء قبل مغادرتهم الناقلة صباح الأربعاء، بحسب ما أفادت البحرية البريطانية.