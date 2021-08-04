وزير الخارجية السعودي: “حزب الله” سبب رئيسي لمشاكل لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - أغسطس - 2021 9:23 مساءً

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، أن تقديم مساعدات للحكومة اللبنانية مرهون بإجراء إصلاحات جادة وضمان وصول المعونات إلى مستحقيها، وأشار إلى أن فرض حزب الله هيمنته على الدولة يمثل السبب الرئيسي لمشاكل لبنان.

وقال وزير الخارجية السعودي في كلمة له أثناء ترأسه وفد المملكة المشارك في المؤتمر الدولي لدعم لبنان إن إصرار حزب الله على “فرض هيمنته على الدولة اللبنانية هو السبب الرئيسي لمشاكل لبنان”، حسب تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على تويتر.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان قائلا إن على الساسة اللبنانيين باختلاف أطيافهم التصدي لسلوك حزب الله بهدف تحقيق تطلعات الشعب اللبناني بمكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات المرجوة.

وأكد وزير الخارجية السعودي أن أي مساعدات تُقدم إلى “الحكومة اللبنانية الحالية أو المستقبلية تعتمد على إجراء إصلاحات جادة وملموسة، مع ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتجنب أي آلية تمكن الفاسدين من السيطرة على مصير لبنان”، حسب قوله.

وقال الأمير فيصل بن فرحان: “يقلقنا أن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت لم تسفر بعد عن أي نتائج ملموسة”، وثمن جهود فرنسا والمجتمع الدولي وأكد على ضرورة إجراء إصلاحات حقيقية تترجم هذه الجهود على أرض الواقع.

يذكر أن اللبنانيين يحيون اليوم الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأسفرعن آلاف الإصابات بين سكان العاصمة، بيروت.