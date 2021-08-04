مقتل شرطي امريكي في هجوم على بعد أمتار قليلة من مبنى البنتاغون

محمد الفلاح - الأربعاء 4 أغسطس 2021

أعلنت شرطة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم، عن مقتل أحد عناصرها في هجوم على بُعد أمتار قليلة من مبنى الوزارة التي وُضعت لفترة وجيزة في حال تأهب قصوى.



وذكرت الوحدة المدنية المسؤولة عن أمن البنتاغون في بيان، لها، ان قوة حماية البنتاغون تُعرب عن أسفها للخسارة المأساوية لعنصر من شرطة البنتاغون قتل في الحادث الذي وقع مساء الثلاثاء في محطة حافلات البنتاغون.

وصدرت أوامر لموظفي وزارة الدفاع عبر مكبرات الصوت بالبقاء داخل المبنى بعد سماع أعيرة نارية عدة في محطة للحافلات بالقرب من المبنى الشهير في فرجينيا.

وتم رفع حال التأهّب نحو الساعة 12,10 لكنّ مخارج محطّتي المترو والحافلات، وكلتاهما على بُعد أمتار قليلة من أحد مداخل البنتاغون، ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر.