اليمن يطالب بموقف دولي من استهداف إيران لخطوط الملاحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، إن مليشيات إيران الطائفية في المنطقة مسؤولة عن استهداف الملاحة الدولية.

وأشار إلى هجمات طالت بشكل عشوائي ناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب ، بإيعاز وتخطيط وتسليح إيراني.



وأكد الوزير اليمني أن المليشيات الحوثية زرعت المئات من الألغام البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، في استهداف غير مسبوق لخطوط الملاحة الدولية وحركة التجارة وأمن الطاقة العالمي.

وفي سلسلة تغريدات على تويتر، اعتبر الإرياني أن العالم يواجه نظاما إرهابيا مارقا تمثل أنشطته وسياساته العدوانية خطرا جديا على الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح أن النظام الإيراني يشن ومليشياته الطائفية في المنطقة، هجمات على ناقلات النفط والسفن التجارية في خطوط الملاحة الدولية.

وحذر الإرياني من دفع النظام الإيراني بمليشياته الطائفية في المنطقة، وعلى رأسها مليشيا الحوثي، لاستهداف ناقلات النفط والسفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بهدف تصعيد وتوسيع رقعة أنشطتها الإرهابية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بتحمل مسؤوليتهم القانونية والتاريخية، واتخاذ موقف جماعي وفوري في التصدي لإرهاب الدولة الذي يمارسه النظام الإيراني، ووقف أنشطته ومليشياته الطائفية المزعزعة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.