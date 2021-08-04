دوريات للجيش اللبناني لكشف هوية مطلقي الصواريخ باتجاه إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش اللبناني أنه يسير دوريات عند الحدود الجنوبية مع إسرائيل لكشف هوية مطلقي الصواريخ.

وقال الجيش في بيان: "قصفت المدفعية الإسرائيلية باثنتين وتسعين قذيفة، وادي حامول والسدانة وسهل الماري وخراج راشيا الفخار وسهل الخيام، إضافة إلى سهل بلاط، بعد إطلاق صواريخ من إحدى المناطق الجنوبية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد أدى القصف الإسرائيلي إلى نشوب حريق في بلدة راشيا الفخار".



وسير الجيش اللبناني دوريات في المنطقة، وأقام عددا من الحواجز، كما باشر التحقيقات لكشف هوية مطلقي الصواريخ، بحسب البيان، مشيرا إلى أنه "تتم متابعة الوضع مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان" .

وظهر الأربعاء، أطلقت ثلاثة صواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل التي ردت بقصف مدفعي على الأراضي اللبنانية على ما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين العدوين اللدوين الدولة العبرية وإيران.

لم يحدد الجيش الإسرائيلي مكان سقوط الصواريخ بشكل دقيق، لكن صافرات الإنذار دوت وهرع السكان إلى الملاجئ في كريات شمونة وكفار جلعادي وتل حاي.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن إسرائيل تعتبر أن "حكومة لبنان تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عملية إطلاق نار من أراضيها".

كما أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تعليماته بتوجيه رسالة "شديدة اللهجة" إلى اليونيفيل عقب إطلاق صاروخين من لبنان.

من جهته حث قائد قوات اليونيفيل ستيفانو ديل كول الطرفين على "وقف إطلاق النار وممارسة أقصى درجات ضبط النفس" على ما أكد في بيان. وقال ديل كول إنه "على اتصال مباشر مع الطرفين".

وكان آخر عملية إطلاق صواريخ من لبنان إلى إسرائيل وقعت في أيار/مايو، خلال الحرب التي استمرت 11 يوما بين اسرائيل وفصائل فلسطينية في قطاع غزة.