شكرا لقرائتكم خبر عن تيار المستقبل اللبنانى: دعم القيادة المصرية لنا لم ينقطع ويشعرنا بالطمأنينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نزار الطاهر، عضو المكتب السياسى لتيار المستقبل اللبناني، أهمية الدعم العربى والدولى للبنان في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد التي تمر عليها حاليا الذكرى السنوية الأولى لكارثة انفجار مرفأ بيروت.

وقال عضو المكتب السياسى لتيار المستقبل اللبناني، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، من لبنان، إن لبنان بحاجة كل دعم عربي فماذا لو كان من مصر الكنانة، موضحا أن موقف القيادة المصرية جاء في سياق مواكبة مصرية لم تنقطع للأحداث في لبنان ودعم لها.

وأوضح عضو المكتب السياسى لتيار المستقبل اللبناني، أن الدعم المصرى للبنان يشعر المواطن اللبناني بالاطمئنان وتزداد هذه الطمأنينة كلما تعمق وتطور هذا الأداء ليصل إلى خواتيم لحل الأزمة اللبنانية.

وفى وقت سابق توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى برسالة إلى الشعب اللبناني الشقيق، بأن لبنان الذى كان دائماً منارة للثقافة والفن والفكر، ورافداً مهماً من روافد الإبداع العربي، لا يزال قادراً بعزيمة أبنائه على النهوض من الكبوة الحالية، والعودة مجدداً ليكون مزدهراً وفريداً كما نحب أن نراه، مؤكداً أن أيادي مصر ممدودة إلى المجتمع الدولي للتكاتف وتسخير كافة إمكاناتنا لدعم لبنان وبناء مستقبل أفضل لشعبه.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عبر الفيديو كونفرانس في المؤتمر الدولي الثالث لدعم الشعب اللبناني، والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، بمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المؤتمر عقد بهدف متابعة واستكمال الجهود الدولية المشتركة من أجل مساعدة الشعب اللبناني الشقيق على تجاوز كافة التحديات التي تواجهه، والتي باتت تخيم على كافة مناحي الحياة في لبنان.