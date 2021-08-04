شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 851 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 400979 في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2351 حالة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي أن عدد الحالات في العناية المركزة 267 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وقال السند إنه تم تسجيل 1048 حالة شفاء من بين المصابين بالفيروس خلال نفس الفترة ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 388880 حالة.