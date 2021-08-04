شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تمنح لبنان 100 مليون دولار مساعدات إنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن تقديم حوالي مئة مليون دولار من المساعدة الإنسانية الجديدة للبنان، داعياً المسؤولين اللبنانيين إلى العمل على إصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد في البلاد. وأكد بايدن -في كلمة عبر الفيديو في المؤتمر الدولي بمناسبة الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت الذي تنضمه فرنسا بالتعاون مع الأمم المتحدة اليوم- أن أي مساعدة خارجية لن تكون كافية إذا لم يلتزم قادة لبنان بإنجاز العمل الصعب، القاضي بإصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن معاناة الشعب اللبناني تفاقمت خلال العام المنصرم نتيجة أزمة سياسية واقتصادية، كان بالإمكان تفاديها.