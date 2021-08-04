شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان..سقوط جرحى في اشتباكات خلال إحياء ذكرى انفجار مرفأ بيروت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سقط عدد من الجرحى في وسط بيروت عصر اليوم

الأربعاء في اشتباكات وقعت بين مجموعات مشاركة في الذكرى الأولى لإنفجار

مرفأ بيروت.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني عبر حسابه على تويتر أنه جرى نقل 6 جرحى

إلى المستشفيات حتى الآن فيما جرى علاج 15 آخرين في مكان الاشتباكات.

وذكرت وسائل اعلام محلية أن 4 أشخاص أصيبوا خلال اشتباك تخلله إطلاق

نار أثناء مرور مسيرة في منطقة الجميزة في بيروت.

وفي الوقت ذاته، تجمع عدد من الشبان المحتجين في وسط بيروت وتقدموا

باتجاه أحد مداخل المجلس النيابي وسط بيروت وقاموا برشقه بالحجارة.

وقام عدد من الشبان بتسلق البوابة محاولين انتزاع الأسلاك الشائكة،

مطالبين بـ "رفع الحصانة وتحقيق العدالة".

واستخدمت القوى الأمنية خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع

لتفريقهم. وكانت مسيرات بالسيارات قد انطلقت بعد ظهر اليوم من مختلف المناطق في

بيروت وجابت شوارع المدينة وصولا إلى المرفأ.