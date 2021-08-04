ماكرون يعد بمئة مليون يورو إضافية للبنان وينتقد قادته مجددا

افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء عبر الفيديو مؤتمرا دوليا لدعم لبنان الغارق في أزمة مستفحلة منددا مجددا بقادة هذا البلد وواعدا بمئة مليون يورو إضافية في «دعم مباشر للشعب اللبناني».

وأكد ماكرون الذي يرأس مع الأمم المتحدة هذا المؤتمر الذي يعقد في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت أن «المسؤولين اللبنانيين يراهنون على ما يبدو على اهتراء الوضع مع تعطيلهم تشكيل حكومة جديدة منذ أشهر واعتماد إصلاحات»، مشددا على أن ذلك يشكل «خطأ تاريخيا وأخلاقيا».

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وأكد ماكرون من المقر الصيفي للرؤساء الفرنسيين في بورم لي ميموزا في جنوب فرنسا أن «الأزمة التي يشهدها لبنان لم تكن حتمية بل أتت نتيجة إفلاس شخصي وجماعي واختلالات غير مبررة». وأضاف «الطبقة السياسية اللبنانية مجتمعة استمرت في تعميق (الأزمة) من خلال اعطاء الاولوية لمصالحها الشخصية وانصارها قبل مصالح الشعب اللبناني».

وأعلن عن مساعدات فرنسية جديدة بقيمة مئة مليون يورو في الأشهر الـ12 المقبلة مع إرسال نصف مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الأسابيع المقبلة.

ويفيد قصر الأليزيه ان الأمم المتحدة تقدر حاجات لبنان الجديدة بأكثر من 350 مليون دولار في مجالات عدة لا سيما المواد الغذائية والتعليم والصحة وتنقية المياه.