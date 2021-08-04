دولة اوربية تسجل ارتفاعا كبيرا باصابات كورونا

وصرحت الوزارة أمس الثلاثاء عن تسجيل 27 وفاة و4845 إصابة بالفيروس، حيث ارتفع معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات من 2.3% المسجل أمس إلى 3.1% اليوم.

وتتأهب السلطات الإيطالية لفرض إلزامية الشهادة الصحية لدخول المسارح والمعارض ودور السينما والصالات الرياضية المغلقة والملاعب والباحات الداخلية للمطاعم اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.



ووصل إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد 128136، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 97220.