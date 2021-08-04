انت الان تتابع خبر العراق يتضامن مع تركيا جراء الحرائق 'الكارثية' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، عن تضامنها مع تركيا، بعس سلسلة حرائق "كارثية" أدت إلى وقوع ضحايا.
وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين أجرى إتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو".
وأعرب حسين، وفق البيان، عن "تضامن حكومة العراق جرّاء الحرائق التي وقعت في العديد من المناطق التركيّة مخلفةً أعداداً من الجرحى ويبدي المواساة لعائلات الضحايا".
وأعرب حسين، وفق البيان، عن "تضامن حكومة العراق جرّاء الحرائق التي وقعت في العديد من المناطق التركيّة مخلفةً أعداداً من الجرحى ويبدي المواساة لعائلات الضحايا".