العراق يتضامن مع تركيا جراء الحرائق 'الكارثية'

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين أجرى إتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو".

وأعرب حسين، وفق البيان، عن "تضامن حكومة العراق جرّاء الحرائق التي وقعت في العديد من المناطق التركيّة مخلفةً أعداداً من الجرحى ويبدي المواساة لعائلات الضحايا".

