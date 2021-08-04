انت الان تتابع خبر تمديد استثناء العراق من الحظر الأميركي على إيران والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - مددت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، فترة الاستثناء الممنوحة إلى العراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران، لمدة أربعة أشهر، بحسب ما أفاد مسؤول عراقي، اليوم الأربعاء.
جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، عن مسؤول عراقي - لم تسمه - وذلك في ظل اقبال العراق على انتخابات نيابية مبكرة وشيكة من المقرر أن تعقد في 10 تشرين الأول المقبل.
ومدة هذا الإعفاء مساوية للأخير الذي منحته إدارة بايدن مطلع نيسان الماضي، وهي أطول مدة يسمح بها القانون الأميركي.