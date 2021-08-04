تمديد استثناء العراق من الحظر الأميركي على إيران

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، عن مسؤول عراقي - لم تسمه - وذلك في ظل اقبال العراق على انتخابات نيابية مبكرة وشيكة من المقرر أن تعقد في 10 تشرين الأول المقبل.

ومدة هذا الإعفاء مساوية للأخير الذي منحته إدارة بايدن مطلع نيسان الماضي، وهي أطول مدة يسمح بها القانون الأميركي.