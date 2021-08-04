بايدن والأزمة اللبنانية.. دعوة للزعماء وتحذير للسياسيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، بضرورة التزام المسؤولون اللبنانيون بإصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد، وعلى الحكومة اللبنانية أن تحدد الأولويات لإخراج لبنان من أزمته.

وقال الرئيس الأمريكي، "أدعو قادة العالم إلى تعزيز دعمهم للشعب اللبناني.. الولايات المتحدة ستدعم لبنان دائمًا من أجل مستقبل أفضل لشعبه".



وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي، تقديم 100 مليون دولار من المساعدة الإنسانية الجديدة" للبنان، داعيا إلى "إصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد"

وقال في رسالة عبر الفيديو وجهها إلى مؤتمر دولي حول لبنان عبر الإنترنت "لن تكون أي مساعدة خارجية كافية إذا لم يلتزم قادة لبنان بإنجاز العمل الصعب إنما الضروري القاضي بإصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد" مضيفا "هذا أساسي، يجب البدء الآن".



وفي الرابع من أغسطس/آب 2020، اندلع حريق في مرفأ بيروت تلاه عند الساعة السادسة وبضع دقائق بالتوقيت المحلي انفجار هائل وصلت أصداؤه إلى جزيرة قبرص، وألحق دماراً ضخماً في المرفأ وأحياء في محيطه وطالت أضراره معظم المدينة وضواحيها.

