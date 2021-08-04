شكرا لقرائتكم خبر فشل عملية خطف ناقلة أمام الفجيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت هيئة تابعة للبحرية البريطانية أمس بأن الأفراد الذين صعدوا على متن سفينة بالقرب من مدينة الفجيرة الإماراتية غادروها، بعد يوم من حديث الهيئة عن حادثة خطف محتملة.

وأعلنت هيئة «عمليات التجارة البحرية البريطانية» أن الأشخاص الذين كانوا صعدوا على السفينة غادروها وأصبحت السفينة في أمان، مضيفة أن «الحادث انتهى».

وكانت الهيئة ذكرت أمس أن حادثا وقع بالقرب من إمارة الفجيرة، وتطور لاحقا إلى حادثة خطف محتملة، ووفقا لشركة «دراياد جلوبال»، وهي شركة متخصصة في الأمن البحري، فإن السفينة التي تعرضت للحادث هي «أسفلت برينسيس»، وهي ناقلة نفط ترفع علم بنما.

وكانت مصادر حكومية بريطانية قالت إنه يعتقد أن السفينة تعرضت للاختطاف من جانب «فرقة» تتألف من ثمانية أو تسعة مسلحين، وفقا لتقرير في صحيفة «ذا تايمز».

وتشهد المنطقة، التي تعد طريقا تجاريا بحريا مهما، الكثير من التوترات، وتصاعدت حدتها منذ الهجوم على ناقلة نفط الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن مقتل شخصين أحدهما بريطاني والآخر روماني. واتهمت كل من بريطانيا ورومانيا وإسرائيل إيران بالمسؤولية عن الهجوم.