شكرا لقرائتكم خبر عن 550 مليون جنيه تكلفة الخطة الاستثمارية لجهاز تنظيم إدارة المخلفات 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدرت جملة موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ 567 مليونا و441 ألف جنيه، وذلك وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2021، بربط موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية 2021/2022، بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة.

وقدرت التكاليف والمصروفات 9 ملايين و660 ألف جنيه، تشمل 7 مليون للأجور، وباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 2 مليون و660 ألف جنيه، وقدرت الإيرادات للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ 2 مليون جنيه، وقدرات خسائر العام (عجز النشاط)، بمبلغ 7 ملايين و660 ألف جنيه.

وقدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ 557 مليون و781 ألف جنيه، منها مبلغ 550 مليونا و121 ألف جنيه استخدامات استثمارية، ومبلغ 7 ملايين و660 ألف جنيه تحويلات استثمارية.

جدير بالذكر، أنه صدر القانون رقم 202 لسنة 2020 بتنظيم إدارة المخلفات، وينص على إنشاء جهاز تنظيم ادارة المخلفات، ويستهدف القانون وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة.