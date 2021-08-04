العاصمة الإدارية تعلن الشركات والجمعيات الحاصلة على قرارات وزارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، موقف القرارات الوزارية الصادرة للشركات والجمعيات يوم 25 يوليو الماضي.

وكانت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أعلنت عدد من النصائح والتحذيرات للمواطنين راغبي شراء أو حجز أي من الوحدات السكنية أو الإداري أو التجارية، من أي مطور بالعاصمة الإدارية.

وجاءت نصائح شركة العاصمة الإدارية للمشترين على النحو التالي:

1- صدور القرار الوزاري (المخطط العام المعتمد للمشروع).

2- صدور الرخص البنائية للمباني بأنواعها المختلفة (سكني/إداري/تجاري).

3- التأكد من بدء المطور في أعمال التنفيذ طبقاً للبرنامج الزمني الخاص بكل مشروع.

4- متابعة التنفيذ أولا بأول مع توالي دفع المواطن للأقساط.

وأكدت شركة العاصمة الإدارية أن حجز أي وحدة عقارية هي علاقة ثنائية بين المواطن والمطور، وليس لشركة العاصمة أي تدخل في ذلك حيث أن السوق العقاري بالعاصمة هو سوق مفتوح للجميع.

وجاءت قائمة الشركات على النحو التالي: