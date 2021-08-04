رفض زواجه.. شاب ينهي حياة والده طعنًا بسكين في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أنهى شاب حياة والده، طعنًا بسكين، في مركز الفشن جنوب بني سويف، تبين من التحريات أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، وارتكب الجريمة لرفض والده تنفيذ رغبته في الزواج.

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية، بوصول شخص يدعى مبروك عبدالعزيز، في العقد السادس من عمره، إلى مستشفى الفشن المركزي، مصابًا بجرح قطعي في البطن نتيجة طعنه بسلاح أبيض، وتوفي متأثرًا بإصابته.

تبين من التحريات أن سبب وقوع الجريمة، نشوب مشادة بين المجني عليه ونجله الشاب ويدعى "عطية" الذي يعاني من اضطرابات نفسية بسبب رغبة الابن في الزواج ورفض الأب طلب نجله، تطورت إلى قيام الأخير بإحضار سلاح أبيض "سكين" وطعن والده ليسقط غارقًا في دمائه.

جرى ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.