في ذكرى مرفأ بيروت.. احتجاجات دامية أمام البرلمان والأمن يرد بقنابل الغاز (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صفوت:

وسط انهيار اقتصادي غير مسبوق وأمل في المساعدات الخارجية، أحيا اللبنانيون الأربعاء الذكرى الأولى لحادث انفجار مرفأ بيروت، الذي أدى لمقتل 214 شخصًا على الأقل وجرح أكثر من 6500 آخرين بعد انفجار 2750 طنًا من نترات الأمونيوم.

بعد عام من الحادث الذي وعدت السلطة بمحاكمة المسؤولين عنه، لا يزال اللبنانيون يطالبون برفع الحصانة عن المسؤولين وتقديمهم للمحاكمة، في بلد شهد خلال العقدين الماضيين اغتيالات وتفجيرات نادرًا ما يكشف النقاب عن المسؤولين عنها.

انطلقت المسيرات المنددة ببطء العدالة في لبنان، في اتجاه المرفأ حيث أقيمت الصلوات في السادسة وسبع دقائق بالتوقيت المحلي، وهي لحظة وقوع الحادث، وتلاها ذكر أسماء ضحايا الانفجار.

وشارك أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت بمسيرة من مقر الفوج بمنطقة الكرنتينا إلى محيط الميناء.

من أمام المرفأ انطلقت المسيرات إلى مجلس النواب اللبناني، للمطالبة برفع الحصانات عن مسؤولين استدعاهم قاضي التحقيق طارق بيطار ليمثلوا أمام القضاء.

اشتباكات مع قوى الأمن

وحاول محتجون اقتحام مبنى مجلس النواب بعد تسلق بوابات وأسوار المجلس النيابي وفك الأسلاك الشائكة التي تحيطه، فيما ردت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة وفتحت خراطيم المياه لتفريق المحتجين.

وقام المحتجون برشق قوات الأمن المتواجدة خلف البوابات الحديدية بالحجارة وسط محاولات مستمرة لكسر البوابات، فيما قام أحد المحتجين بتسلق البوابة الرئيسية وتخطى الحواجز الشائكة وساعد آخرون على تسلق البوابة وحالوا مجتمعين إزالة الأسلاك الشائكة.

وحذرت قوات الأمن المنتشرة في محيط مجلس النواب من الاستمرار في محاولات الاقتحام قبل أن ترد بقنابل الغاز المسيل للدموع ليبتعد المحتجين عن محيط بوابات مجلس النواب.

ثم خرجت قوات الأمن وأقامت حاجزا أمنيًّا يمنع الوصول إلى البوابات وفتحت خراطيم المياه لمنع وصول المحتجين للاشتباك مع قوات الأمن.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، الأربعاء، إصابة 54 شخصًا خلال الاحتجاجات بوسط بيروت والجميزة، وذلك بسبب أعمال العنف التي تزامنت مع إحياء الذكرى الأولى لانفجار الميناء.

مؤتمر المانحين

تزامنًا مع الاحتجاجات في الذكرى الأولى للانفجار، عقدت الدول المانحة عبر تقنية الفيديو بدعوة من فرنسا وبرعاية الأمم المتحدة، مؤتمرها الثالث منذ الانفجار "من أجل لبنان"، تأمل أن تجمع خلاله مبلغ 350 مليون دولار.

وذكرت "فرانس برس" أن مؤتمر المانحين تعهد بتقديم 370 مليون دولار مساعدات جديدة للبنان.

وطالب مشاركون في مؤتمر المانحين، بالإسراع في تشكيل حكومة لبنانية قادرة على إجراء الإصلاحات الضرورية، والتحضير للانتخابات المقررة عام 2022، وبالكشف سريعًا عن نتائج التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت.