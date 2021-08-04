الصحة العالمية تدعو الدول الغنية إلى تعليق برامج الجرعات التنشيطية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف - (د ب أ)

دعت منظمة الصحة العالمية الدول الغنية إلى وقف مؤقت لبرامج إعطاء الجرعات التنشيطية المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) نظرًا لانتظار العديد من الدول الفقيرة وصول جرعات اللقاح إليها.

وانتقد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم جيبريسيوس خطط إعطاء جرعات ثالثة، وهو ما ناقشته العديد من الدول في مقر المنظمة في جنيف اليوم الأربعاء.

وقال تيدروس إن برامج الجرعات التنشيطية يجب أن تتوقف ويجب تعليق خطط تنفيذها حتى نهاية سبتمبر على الأقل، عندما يتم تطعيم 10% من سكان العالم.

وتابع تيدروس أن "الدول ذات الدخل المرتفع أعطت 100 جرعة لقاح لكل 100 شخص. وفي الوقت نفسه، لم تتمكن الدول ذات الدخل المنخفض، سوى من إعطاء 5ر1 جرعة لكل 100 شخص بسبب عدم وجود لقاحات. نحتاج بشكل عاجل إلى تحول لكي تتجه معظم اللقاحات إلى الدول الفقيرة بدلا من الدول الغنية".

وجاءت الدعوة وسط بعض الأخبار الإيجابية اليوم الأربعاء، حيث ذكرت منظمة الصحة العالمية أن السلالة "لامبادا" المتحورة من فيروس كورونا، التي ظهرت لأول مرة في بيرو لا يبدو أنها معدية للغاية، وفقا لبيانات بشأن سرعة انتشارها.