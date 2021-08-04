75 سؤالا.. تعرف على شروط اختبارات قدرات كليات الإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

استعرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول اختبارات القدرات للكليات التي تشترط للقبول بها أداء اختبارات القدرات.

وأوضحت التعليم العالي، أن اختبارات القدرات هي اختبارات بسيطة تقيس استعداد الطالب لدراسة الفنون فكريًا، ومهاريًا، كما يسعى إلى قياس قدرتك على التخيل، وبناء وإدراك النسب السليمة للجسم البشرى، وكذلك القدرة على تنظيم الأفكار والأشكال مع تحقيق التوافق والتوازن اللوني والظل والنور عن طريق التظليل، والقدرة على الإبداع والتخيل.

وأكدت الوزارة، أن الهدف من اختبارات القدرات لكليات الإعلام هو اختيار الطلاب الذين تؤهلهم قدراتهم ومعارفهم لدراسة الإعلام بما يضمن لهم التفوق وتنمية المهارات اللازمة للعمل في المؤسسات الإعلامية المختلفة، وهذه الاختبارات ترشد الطالب إلى طريق التخصص الصحيح بناء على ما لديه من مهارات أو معارف ولا يكون اختيار التخصص الدراسي مبنيًا على اعتبارات لا تضمن له النجاح أو التفوق في المجال الذي يريده.

والتعرف على مدى اجادتك للغة الأجنبية باعتبار أن الإعلامي المحترم لابد وأن يلم باللغة، ومدى معرفتك بأوضاع بلدك والمنطقة التي تعيش فيها والعالم من حولنا، مدى إلمامك ببعض المصطلحات والمعلومات في مجال الإعلام.

وتابعت الوزارة، تتناول الاختبارات قياس قدرات الطالب في أربعة مجالات أساسية:

أولًا: المعلومات العامة، لمعرفة حصيلة المعارف العامة غير المتخصصة لدى الطلاب التي تمكنهم من فهم العالم المحيط بهم، بعض هذه المعلومات عامة لا ترتبط بدولة أو منطقة وبعضها يتعلق بمصر من حيث التاريخ والجغرافيا والأدب والأحداث الكبرى، ومن أهم الموضوعات التي يجب مراجعتها التالي:

1- الاختراعات الأبرز في تاريخ الإعلام.

2- صحف وصحفيون وإعلاميون بارزون في مصر والعالم.

3- أعمال إذاعية وتليفزيونية وسينمائية شهيرة.

4- الإعلام الإلكتروني.

5- شبكات التواصل الاجتماعي.

6- قنوات وبرامج تلفزيونية في مصر والعالم.

7- محطات إذاعية.

8- وظائف الإعلام والإعلان.

9- وكالات الأنباء.

ثانيًا: مقاييس اختبارات شخصية وتتضمن الاختبارات النفسية والاجتماعية لا تحتاج أي استعداد وإنما يتعين على الطلاب فهم الأسئلة جيدًا والتثبت من مدى انطباقها عليهم.

ثالثًا: اللغة الإنجليزية، وهي أسئلة مما درسها الطالب في مقررات اللغة الإنجليزية سابقًا بحيث تكشف عن مهارات الطالب في اللغة الإنجليزية وقدرته على التعبير أو الكتابة الصحيحة. ويمكن للطالب أن يراجع ما سبق وأن درسه في مقررات اللغة الإنجليزية.

رابعًا: المعلومات الإعلامية، وتقيس معلومات الطالب حول مدى قراءته للصحف أو مشاهدة التلفزيون أو الاستماع إلى الراديو أو مشاهدة أفلام السينما أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وجميع أسئلة هذه الفئة من المعلومات متعلقة بوسائل الإعلام والسينما من حيث البرامج والأفلام والشخصيات والمخرجين والممثلين بحيث يكون الطالب مؤهلا لدراسة الإعلام، ويمكن للطالب أن يتوقع هذه النوعية من الأسئلة بدراسة الصحف والمجلات وكتابها وملكيتها وكذلك محطات وقنوات الراديو والتلفزيون وأشهر أعمالها.

وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الاختبار يشمل 75 سؤال (أسئلة اختيار من متعدد + أسئلة الصواب والخطأ)، ويبدأ الاختبار في العاشرة والنصف صباحًا، ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًا وأيًا كان السبب، كما أكدت أن شروط النجاح في اختبار قدرات كليات الإعلام حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات الاختبار.