بالفيديو: الفيضانات في إيران تودي بحياة 8 أشخاص وفقدان آخرين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:11 مساءً - منذ 56 دقيقة

قال المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الإيراني، محمد حسين قوسيان، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن ”ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم فيما فقدان اثنين آخرين إثر الأحداث الجوية التي شهدتها البلاد خلال الـ 48 ساعة الماضية“.

وأضاف حسين قوسيان إن ”ستة أشخاص لقوا مصرعهم إثر فيضانات اجتاحت محافظة قزوين الواقعة شمال غرب البلاد“، مبينا أن شخصا آخر لقي مصرعه في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران، وآخر في مقاطعة سواد كوه التابعة لمحافظة مازندران شمال إيران.

وبشأن المفقودين، قال المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الإيراني إنه ”فقد شخصان في محافظة قزوين، ويستمر البحث عنهما“.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الفيضانات وسوء الأحوال الجوية شهدتها محافظات كردستان وكرمان ومازندران وهرمزجان، وفي سياق متصل، وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إنه بسبب هطول الأمطار والسيول في محافظة مازندران شمال البلاد، تم إغلاق طريق حراز ـ الذي يعد من أهم الطرق التي تربط طهران بهذه المحافظةـ.

وبحسب توقعات دائرة الأرصاد الجوية في إيران، فإن الأمطار الغزيرة ستستمر حتى يوم الجمعة المقبل في 21 محافظة من أصل 31 محافظة إيرانية.

وفي 17 يوليو/تموز الماضي قالت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، إن السيول التي ضربت محافظة كرمان جنوب البلاد، تسببت بمصرع شخصين.

وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن السيول تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في عدد من القرى، وأغلقت بعض الطرق، وألحقت أضرارًا كبيرة بقطاع الزراعة في محافظة كرمان.