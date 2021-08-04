4 قتلى من عائلة واحدة بينهم أطفال بقصف تركي شمال سوريا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:11 مساءً - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل أربعة مدنيين من عائلة واحدة، بينهم ثلاثة أطفال، صباح اليوم الأربعاء، في قصف صاروخي تركي استهدف محيط بلدة عين عيسى في شمال سوريا.

وتنتشر قوات تركية وفصائل سورية موالية لها شمال بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي، منذ هجوم شنته ضد المقاتلين الأكراد في تشرين الأول/أكتوبر 2019، وسيطرت خلاله على منطقة حدودية واسعة.

وتدور بين الحين والآخر اشتباكات بين الطرفين شمال البلدة الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، وقوات سوريا الديموقراطية، التي كانت تتخذ منها مقرا رئيسا لها.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها استهدف قرية الصفاوية في ريف عين عيسى، ما أودى بحياة رجل و3 أطفال.

وأشار المرصد إلى سقوط جرحى من العائلة ذاتها بينهم سيدة وابنتها.

ونددت الإدارة الذاتية الكردية، التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سوريا، بالهجوم التركي، مشيرة إلى أنه استهدف مناطق آهلة بالسكان.

وتصنف أنقرة التي شنت بين 2016 و2019 ثلاث هجمات عسكرية في سوريا، وحدات حماية الشعب الكردي، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، منظمة إرهابية، وتعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضدها.

وتُعد قوات سوريا الديموقراطية، الشريك الرئيس لواشنطن في الحرب ضد تنظيم داعش، الأمر الذي لطالما أثار انتقاد أنقرة.

وفي أكتوبر 2019 أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بدء عملية عسكرية جديدة ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الدول الغربية، والتي تعتبرها أنقرة ”إرهابية“.

ونشر أردوغان تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر قال فيها إن ”القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري (معارضون مدعومون من أنقرة) بدآ عملية نبع السلام في شمال سوريا“.

وكان المرصد السوري وثق في 20 يوليو/ تموز الماضي، وفاة مدني وجرح اثنين آخرين جراء قيام القوات التركية والفصائل الموالية لها باستهداف طريق “M4” الدولي بين قرية هوشان وبلدة عين عيسى، شمالي الرقة، بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، أثناء مرور سيارات مدنية على الطريق.

وتشهد سوريا منذ العام 2011، نزاعا داميا تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.