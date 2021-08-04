بلينكين يناقش مع رئيس وزراء السودان الصراع في إقليم تيغراي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:11 مساءً - منذ ساعتين

ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، مع رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك اليوم الأربعاء عن الصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي واتفقا على دفع الأطراف صوب مفاوضات تقود إلى وقف إطلاق النار هناك.

وأضاف نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن المسؤولين ناقشا ”اتساع نطاق المواجهة المسلحة في إقليمي أمهرة وعفر الإثيوبيين والوضع الإنساني المتدهور في إقليم تيغراي وما يتردد عن دخول القوات الإريترية مجددا إلى إثيوبيا ما يؤثر على الاستقرار في المنطقة“.

وأسفر القتال في الإقليم عن مقتل الآلاف وتشريد نحو مليوني شخص ووضع مئات الآلاف على شفا المجاعة.

ولم تتوقف المعارك بين “قوات الدفاع عن تيغراي” الموالية لجبهة تحرير شعب تيغراي والجيش الإثيوبي الفدرالي المدعوم من قوات إقليم أمهرة المجاور وجيش إريتريا، الدولة الواقعة عند الحدود مع تيغراي.

واتّسم النزاع في تيغراي بتجاوزات كثيرة ضد المدنيين (مجازر وعمليات اغتصاب ونزوح سكان)، ما أثار تنديد المجتمع الدولي.

وبحسب الأمم المتحدة، يعاني ما لا يقلّ عن 350 ألف شخص من مجاعة في المنطقة، الأمر الذي تحتجّ عليه الحكومة الإثيوبية.

وأعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها لاحتمال حصول طفرات لأمراض الكوليرا والحصبة والحمى الصفراء والملاريا.