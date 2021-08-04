تحذير من توقف كافة العمليات الجراحية في قطاع غزة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:11 مساءً - منذ ساعتين

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء من توقف العمليات الجراحية الطارئة والمجدولة المتعلقة بالمرضى في كافة المستشفيات الحكومية جراء ما يشهده القطاع من نقص حاد في غاز النيتروز بسبب منع الاحتلال إدخاله منذ مطلع العام الحالي 2021.

وقال مدير عام الشؤون الإدارية محمود حماد خلال تصريح صحفي له اليوم الأربعاء، إن الكميات المتوافرة من غاز النيتروز لا تكفي سوى لعشرة أيام قادمة، مبيناً أن وزارته وعبر الإدارة العامة للتعاون الدولي تواصلت مع العديد من الجهات الدولية من بينها منظمة الصحة العالمية لإدخال النيتروز، إلًا أن الاحتلال يرفض التجاوب مع طلبات ادخال الغاز.

كما بين حماد إلى أن مرافق وزارة الصحة تحتاج إلى 120 أسطوانة غاز نيتروز بشكل شهري، تحتوي كل أسطوانة منها نحو 27 كجم من الغاز، وأن نفاد الغاز يعني الموت المحقق خصوصاً لأولئك الذين يحتاجون لعمليات جراحية عاجلة وطارئة لإنقاذ حياتهم.

وناشد حماد التدخل العاجل والفوري من قبل كافة الجهات والمنظمات الدولية للضغط على الاحتلال في سبيل ادخال غاز النيتروز بما يمكن من استمرار العمليات الجراحية وحفظ أرواح المواطنين والمرضى في المستشفيات.

وتجري مستشفيات قطاع غزة بشكل شهري نحو 5000 عملية جراحية تتنوع ما بين عمليات طارئة ومجدولة وعمليات قيصرية وغيرها من العمليات وتعتمد جميعها بشكل أساسي على توافر غاز النيتروز.

ويعتمد أكثر من 2 مليون مواطن في قطاع غزة على المرافق الصحية الحكومية لتلقي الخدمات الصحية وإجراء العمليات الجراحية في ظل استمرار الحصار وما تبعه من ارتفاع في معدلات الفقر بين سكان القطاع.