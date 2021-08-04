إيران تدرب ميليشيات الحشد بالعراق على استخدام الطائرات المسيرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:11 مساءً - منذ ساعتين

كشف موقع أمني إسرائيلي عن تدريبات جديدة يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني للميليشيات العراقية الموالية له في العراق.

وأوضح موقع “نازيف دوت نت” الإسرائيلي، المتخصص في الملفات العسكرية والاستخبارية،عن مواقع تدريب مقاتلين تابعين لكتائب حزب الله العراقي وميليشيات الحشد الشعبي على استخدام وصيانة الطائرات بدون طيار في صحراء محافظة كربلاء العراقية.

وأضاف الموقع إلى أن فيلق القدس الإيراني طوّر نمطا مختلفا من العمل يقوم فيه الحرس الثوري الإيراني باختيار عناصر من مختلف الفصائل الموالية له، ونقلهم عبر خطوط طيران ماهان ( Mahan Air ) إلى معسكرات عسكرية يسيطر عليها فيلق القدس في إيران والعراق، والخضوع للتدريب على استخدام أسلحة متطورة.

وأشار إلى أن العمل بدأ قبل 6 أشهر وأن العشرات من العناصر خضعوا لدورة تدريبية 4 أسابيع يتعلمون خلالها على عدة مراحل كيفية تشغيل طائرة بدون طيار، وكيفية إنتاج الطائرات المسيرة وإصلاحها في حالة تلفها، بالإضافة إلى تعلم قيادة الطائرة وضرب الهدف بها، مؤكدا أن الدورة، التي يشرف عليها عناصر من فيلق القدس وحزب الله العراقي، تتضمن أيضا تعليم المشاركين طرق المناورة الآمنة التي تقلل من التعرض للطائرات المسيرة خلال عملياتها.

يشار إلى أن فرقة “الإمام علي” القتالية، أحد فصائل الحشد الشعبي، أعلنت قبل أيام عن تعرض أحد مقارها في النجف لقصف بطائرات مسيرة استهدف مخازن أسلحة وعتاد مما خلف 3 جرحى من عناصرها.