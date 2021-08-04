تونس: «الشغل» يحث الرئيس على الإسراع بتعيين رئيس للوزراء

تونس ـ رويترز: حث اتحاد الشغل ذو التأثير القوي في تونس الرئيس قيس سعيد على الإسراع بتعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة لمواجهة التحديات العاجلة وقال إنه لا يمكن انتظار 30 يوما لتشكيل الحكومة.

تأتي دعوة اتحاد الشغل بعد تسعة أيام من إقالة سعيد لرئيس الوزراء وتجميد الحكومة.

ودافع سعيد عن تلك الخطوة قائلا إنها دستورية وتعهد بحكم تونس بالتعاون مع رئيس جديد للوزراء، لكنه لم يعلن ـ حتى إعداد الخبر ـ تكليف أي شخصية. وقال سامي الطاهري المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، أحد أقوى القوى السياسية في تونس، “لا يمكننا الانتظار 30 يوما لإعلان الحكومة”.

وأضاف “علينا الإسراع بتشكيل الحكومة لتكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية”.

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