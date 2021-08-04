«دلتا» تجبر الصين على فحص جميع سكان ووهان

بكين ـ رويترز: صرح مسؤول صيني بأن مدينة ووهان ستُجري فحصا طبيا لكل سكانها البالغ عددهم 12 مليون نسمة بعد رصد أولى حالات إصابة محلية بسلالة دلتا شديدة العدوى والمتحورة من فيروس كورونا في المدينة التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في أواخر عام 2019.

كانت مدينة ووهان هي من أوحت للعالم بفكرة العزل العام والإغلاق وإجراء فحوص جماعية.

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