ضيق التنفس والخلل الإدراكي أبرز أعراض «كورونا طويل المدى»

■ أميركا تتبرع بأكثر من 110 ملايين جرعة لـ 60 دولة

■ الإمارات ترفع الحظر على الرحلات العابرة من باكستان والهند

■ باكستان تطعم مليون شخص يوميا و تحذير بمعاقبة الممتنعين

جنيف ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

قالت دكتور جانيت دياز، رئيس الفريق الطبي المكلف بالتوصل إلى علاج لكوفيد19 ورئيس شعبة الرعاية الصحية بمنظمة الصحة العالمية إن المتعافين من حالات كوفيدـ19 الذين مازالوا يعانون من بعض الأعراض، ربما يكون لديهم ما يعرف بحالة “ما بعد كوفيد”، أو ما يشار إليه أيضا باسم “كوفيد طويل المدى”.

وتناولت دكتور دياز الأعراض التي يجب أن يتم الانتباه إليها والتي يمكن أن تشير إلى أن الشخص مريض بهذه الحالة. وقالت دكتور دياز إن بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لحالة “ما بعد كوفيد-19”، تشمل ضيق التنفس والخلل الإدراكي، والذي يطلق عليه مصطلح “ضبابية الدماغ” والشعور بالإعياء والتعب. وأوضحت دكتور دياز أن الأعراض الثلاثة هي الأكثر شيوعًا، من بين أكثر من 200 عرض تم الإبلاغ عنها بالفعل والتي يعاني منها المتعافون من حالات الإصابة بعدوى فيروس سارس-كوف-2، مشيرة إلى أن القائمة طويلة للغاية، لذا فإن الأعراض الأخرى التي يمكن أن يعاني منها المرضى أو الأشخاص المتعافين يمكن أن تشمل ألم الصدر وصعوبة الكلام وما يمكن أن يوصف بالتوتر أو الاكتئاب وآلام العضلات والحمى وفقدان حاسة الشم و/أو التذوق.

وأضافت دكتور دياز أنه لم يتم التوصل إلى معلومات محددة حول المدة التي يمكن أن تستغرقها هذه الحالة، إذ يمكن أن تستمر ما بين 3 إلى 6 أشهر وربما تصل إلى تسعة أشهر. لكن لا يزال هناك المزيد من الدراسات التي يجب إجراؤها لمتابعة المرضى، الذين أصيبوا بحالة “ما بعد كوفيد-19” أو “كوفيد طويل المدى”، لتحديد بداية معاناتهم من الأعراض والمدة التي سبقت زوالها بشكل نهائي. إلى ذلك قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تبرعت بأكثر من 110 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيدـ19 إلى أكثر من 60 دولة حتى الآن مع استمرار العالم في التعامل مع سلالة دلتا سريعة الانتشار من الفيروس

من جانب آخر قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات إنها سترفع الحظر المفروض على مرور الركاب العابرين من الهند وباكستان ونيجيريا ودول أخرى اعتبارا من يوم غد الخميس.

كتبت الهيئة على تويتر إن الركاب المسافرين من البلدان التي تم تعليق رحلاتها سيمكنهم المرور عبر مطاراتها اعتبارا من يوم الخميس إذا قدموا نتيجة سلبية لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا تم إجراؤها قبل 72 ساعة من المغادرة.

وقالت الهيئة إنه سيتعين أيضا تقديم موافقة الوجهة الأخيرة للمسافر مضيفة أن مطارات المغادرة في الإمارات ستجهز صالات منفصلة للمسافرين العابرين.

وكان حظر العبور يشمل أيضا نيبال وسريلانكا وأوغندا.

من جانبها حققت باكستان هدفها بتطعيم مليون شخص يوميا باللقاح المضاد لمرض كوفيدـ19،لتصل إلى المعدل المتوقع في حملتها للتطعيم، بعد أسابيع من موعد نهائي للعاملين في الأماكن التي تتعامل مع الناس للحصول على شهادة تثبت تلقي اللقاح.

وأعلنت باكستان في الأسبوع الماضي أنه اعتبارا من هذا الشهر سيتعين على العاملين في المدارس ومراكز التسوق وخدمات الضيافة وقطاعي النقل والسفر الجوي الحصول على شهادة تثبت تلقيهم اللقاح وإلا سيتم منعهم من دخول مقرات العمل.