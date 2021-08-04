الإدارة الأميركية تؤيد إلغاء قانون تفويض الحرب فـي العراق

واشنطن ـ رويترز: قالت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأميركي إن إدارة الرئيس جو بايدن تؤيد إلغاء قانون تفويض الحرب في العراق لعام 2002 قائلة إنه لم يعد ضروريا لحماية المصالح الأميركية في المستقبل المنظور. وقالت شيرمان في شهادة معدة مسبقا للإدلاء بها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ “بالنسبة لوزارة الخارجية فإنإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2002 لن يؤثر على أنشطتنا الدبلوماسية. والوزارة أوضحت أننا ليس لدينا أنشطة عسكرية جارية تعتمد عليه فقط كما أن إلغاءه سيكون له تأثير ضئيل على العمليات العسكرية”. ويعطي الدستور الأميركي الكونجرس، وليس الرئيس، حق التفويض بإعلان الحرب. لكن هذه السلطة تحركت باتجاه البيت الأبيض في السنوات الأخيرة فيما يرجع جزئيا إلى إقرار تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2002 الذي لم ينته أجله.

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