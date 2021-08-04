انتحار 4 رجال أمن ممن تعاملوا مع الهجوم على «الكابيتول»

واشنطن ـ رويترز: أعلنت إدارة شرطة واشنطن العاصمة انتحار اثنين آخرين من رجال الأمن الذين تعاملوا مع الهجوم الذي استهدف مبنى الكونجرس الأميركي (الكابيتول) في السادس من يناير، ليرتفع بذلك عدد حالات الانتحار المعروفة بين أفراد الأمن الذين كانوا يحرسون المبنى إلى أربعة.

وقال هيو كارو المتحدث باسم الإدارة في بيان إنه تم العثور على جنثر هاشيدا ميتا في منزله يوم الخميس.

وأضاف أن كايل ديفريتاج، وهو من إدارة شرطة العاصمة أيضا وممن تعاملوا كذلك مع الهجوم، وجد ميتا في العاشر من يوليو. وأشار إلى أنه انتحر أيضا.

كما انتحر جيفري سميث، من إدارة شرطة العاصمة، وهواردلايبنجود، من شرطة تأمين الكونجرس، في وقت لاحق بعدما شاركا في صد الهجوم.

وفي شهادة مؤثرة في الأسبوع الماضي قال أربعة من الشرطة للجنة خاصة بمجلس النواب إنهم تعرضوا لضرب وتهديد وإهانات عنصرية خلال تصديهم لأحداث العنف في الكونجرس وإنهم ظنوا أنهم قد يفقدون حياتهم فيها.