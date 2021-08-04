'الجرعة الثالثة'.. دعوة دولية لإيقافها حتى هذا الموعد

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن المنظمة الدولية تدعو الدول التي حصلت على كميات كبيرة من لقاحات كورونا، إلى إيقاف منح سكانها الجرعة الثالثة، التي تساهم في تعزيز المناعة ضد كورونا، حتى تصل اللقاحات إلى كل سكان العالم.

ولفتت الوكالة إلى قول مدير عام منظمة الصحة العالمية، يتدروس أدهانوم، إن تلك الخطوة هدفها الوصول إلى نسبة تطعيم لا تقل عن 10 في المئة من سكان كل دولة، قبل البدء في منح سكان بعض الدول جرعة ثالثة من اللقاحات لحمايتهم من السلالة الجديدة للفيروس.

وقال أدهانوم: "أتفهم مخاوف كل الحكومات بشأن حماية مواطنيها من سلالة "دلتا"، لكننا لا يمكن أن نقبل أن تحصل الدول التي استخدمت غالبية اللقاحات، على المزيد منها بينما تكون هناك دول أخرى لم تصل إلى الحد الأدني لنسبة المطعمين من سكانها".



وأعلنت بعض الدول بدء منح سكانها جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لزيادة قدرتهم المناعية على مواجهة السلالة المتحورة من فيروس كورونا المعروفة بـ"دلتا".