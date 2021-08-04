صيد إرهابي جديد في شباك الجيش الجزائري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إلقاء القبض في جنوب البلاد قرب الحدود مع مالي، على إرهابي جزائري منتمي لتنظيم ينشط في منطقة الساحل.

وقالت الوزارة في بيان "في إطار مكافحة الإرهاب، ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي القبض على الإرهابي "ب.بن محمد" المدعو عبد المالك في القطاع العملياتي لبرج باجي مختار".



وأوضح البيان أنّ الموقوف "التحق سنة 2017 بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل"، لافتا إلى أنّه "كان بحوزته يندقية رشاش من نوع كلاشنيكوف و3 مخازن ذخيرة مملوءة".

وهذا سادس جزائري ينتمي إلى حركة إرهابية يتم توقيفه منذ بداية العام.

وخلال الفترة نفسها، قتل 9 مسلحين في اشتباكات مع جنود واستسلم 5 للسلطات العسكرية، حسب تقرير لوزارة الدفاع صدر في يوليو/تموز، كما قتل 3جنود.



وكان زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الجزائري عبد المالك دروكدال، قد قتل قبل عام في شمال مالي على يد القوات المسلحة الفرنسية، وحلّ محله جزائري آخر هو أبو عبيدة يوسف، وفق التنظي